Lukoil: Russo (Fdi), 'governo intervenuto senza perdere tempo nell'interesse Italia'

Roma, 2 dic. "Il governo Meloni è intervenuto in modo deciso e senza perdere tempo sulla raffineria russa Lukoil nel petrolchimico di Priolo. Ha messo in sicurezza il futuro di 10mila lavoratori e relative famiglie, tutelando salute e ambiente. Una risposta netta alle sfide energetiche globali, senza rinunciare alla sua stella polare: la difesa dell'interesse nazionale italiano. Bene, dunque, la tempestiva azione della maggioranza. L'Italia può contare su una coalizione forte e coesa al lavoro per il futuro della Nazione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione Lavoro, Raoul Russo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA