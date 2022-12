Lukoil: Serracchiani, 'verso soluzione, opposizione per Pd è questa'

Roma, 2 dic. “Dura, seria, intransigente, costruttiva? Su come svolgere opposizione, in questi primi mesi di legislatura, ne abbiamo sentite tante e da tutte le parti. Un dibattito che francamente non ci appassiona: anche perché abbiamo le idee abbastanza chiare e forse chi si affanna a dare consigli lo fa solo per convenienza propagandistica. Per noi fare opposizione seria significa essere intransigenti e ottenere risultati, non per noi ma per cittadini, lavoratori, imprese, insomma per il paese, senza passerelle accompagnate da grancasse mediatiche. Ed ecco che un esempio che chiunque può capire arriva dalla possibile soluzione del caso Isab-LUKOIL, una questione fondamentale per garantire l'approvvigionamento energetico del nostro paese". Lo dichiara la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.

"Abbiamo analizzato a fondo la questione, fatto proposte concrete e il Pd, in particolare con il senatore Antonio Nicita, proposto misure concrete al governo per individuare la via d'uscita. Se, come appare possibile, il governo procederà su quanto da noi suggerito, avremo dato una dimostrazione semplice ed efficace di come intendiamo fare opposizione”, rimarca l'esponente dem.

