Lula entra nella residenza ufficiale dopo 36 giorni in hotel

BRASILIA, 07 FEB - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, oggi si è trasferito nella sua residenza ufficiale, il Palacio da Alvorada, 36 giorni dopo il suo insediamento, lo scorso 1 gennaio. Il capo dello Stato, sua moglie, Rosangela, e i loro due cani si sono stabiliti nell'edificio situato nella parte orientale di Brasilia, dopo aver soggiornato in un hotel nel centro della città. Lula ha denunciato l'esistenza di infiltrazioni nei soffitti, finestre rotte, opere d'arte trascurate e persino la mancanza di posti letto in alcuni dormitori. Il presidente ha accusato il suo predecessore, Jair Bolsonaro, di "scarsa cura" dell'immobile, progettato dall'architetto Oscar Niemeyer. Poi ha ricordato cosa accadde nel gennaio 2003, quando venne eletto per la prima volta e trovò una Alvorada "in ordine" grazie alle cure dell'ex presidente Fernando Henrique Cardoso. La settimana scorsa l'ex sindacalista si è paragonato ai senzatetto. "In realtà sono un senzatetto, senza un palazzo, dovreste aiutarmi a rivendicare il mio diritto" ad avere un tetto, ha scherzato Lula.

