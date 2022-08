Roma, 4 ago. Lascerà il M5S? “Non sono uno zombie…”. Quindi andrà via o rimane? “Io sono leale ai cittadini”. Così Stefano Buffagni, volto noto del M5S, risponde all'Adnkronos dopo il post in cui non risparmia critiche al Movimento, pur non celando la volontà di restare in politica, ‘ma non quella degli inetti e degli incapaci', il suo affondo su Facebook.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA