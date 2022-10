M5S: Conte a eletti, 'no a mandato mestiere, coraggio per cambiare società'

Roma, 11 ott. "Non facciamo di questa nostra attività un “mestiere”. Il nostro compito è ridare centralità all'etica pubblica, tener fede agli impegni presi durante la campagna elettorale, perseguendo con linearità e coerenza la nostra azione politica. La serietà e la dedizione non bastano. Vi chiedo il coraggio, perché senza coraggio non si cambia la società". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea con gli eletti in corso a Montecitorio.

