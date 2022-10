M5S: Conte, 'coinvolgere cittadini, weekend spesi su territori, su questo sarà implacabile'

Roma, 11 ott. "Restituire centralità alla politica significa lavorare anche sui territori. Voglio condividere con voi che ho constatato con mano che dobbiamo migliorare a lavorare sui territori, nessuno deve pensare che il fine settimana è momento di relax famigliare ma deve essere anche momento di confronto con cittadini. Ci aspetta un grande compito a questo riguardo. Con massima urgenza e massima lena dobbiamo lavorate in questa direzione. Vi do una buona notizia: pubblicheremo in questi giorni il regolamento dei gruppi territoriali. Moltiplicheremo quindi la partecipazione e l'efficacia della nostra azione politica". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea con gli eletti in corso a Montecitorio.

Pubblicità

"È in corso anche la regolamentazione dei forum: questa sarà la nostra ‘piazza per le idee' dove si potranno condividere progetti e idee di portata territoriale e nazionale. La politica non si pratica solo nelle sedi parlamentari e istituzionali - ha rimarcato l'ex premier -. Dovremo essere presenti ovunque i cittadini si ritrovino per esercitare consapevolmente i propri diritti, ovunque si ritrovino a discutere per elaborare proposte e assumere decisioni riguardanti la vita collettiva della comunità di appartenenza. Dovremo essere continuamente all'ascolto. Dovremo essere costantemente tra loro. Sostenendo e incentivando pratiche di “attivismo civico” per coinvolgere tutti nell'esercizio dei propri diritti e favorire l'inclusione sociale. Su questo sarò implacabile".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA