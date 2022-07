M5S: Conte, 'stop ipocrisia di chi va via, cerchino collocazione ma non rompano scatole'

Roma, 31 lug. Alla fine si toglie più di un sassolino dalla scarpa e certo non le manda a dire. Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook, picchia duro contro chi ha lasciato il M5S e si appresta, se non lo ha già fatto, a cambiare casacca. Interviene sulla regola dei due mandati, che "è un monito è un impegno". "Non è facile accettare questa regola che va contro la natura umana - ammette l'ex premier - È difficile mantenere la parola data e seguire un percorso di coerenza. Bisogna essere spiriti forti, nutrirsi costantemente dei propri ideali, avere una visione che si mantenga alta sui principi e non scada nella bassa corte degli affari personali. E, tuttavia, quando persone che hanno avuto tutto dal Movimento e sono arrivate dove sono grazie ai principi e alle regole del Movimento - diventando ministri, capigruppo, sottosegretari - decidono di rinnegare tutto questo, potrebbero agire quantomeno con discrezione", l'affondo.

Pubblicità

"Ci risparmino i tentativi di nobilitare questi loro mutamenti di rotta. Ci risparmino le lacrime di coccodrillo, le giustificazioni ipocrite, le prediche farisaiche. Possibile che non si accorgano del sentimento di tristezza che suscitano quando - strana coincidenza - per giustificare il loro tradimento con gli elettori ci riversano addosso i medesimi veleni e le medesime accuse che i nostri avversari ci rivolgono da tempo, i luoghi comuni che il mainstream utilizza per depotenziare la nostra azione politica? Che vadano liberi, in pace, a cercarsi una nuova collocazione. Ma non ci rompano le scatole". (segue)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA