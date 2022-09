Roma, 17 set Impegno civico fa perdere voti al M5s? "Mi sembra il contrario guardando i sondaggi, il M5s è in crescita in tutto il Paese, al Sud e soprattutto a Napoli dove ci poteva essere la maggiore forza di Impegno civico. La scissione per il Movimento è il passato, non c'è neanche il dibattito, non esiste più". Lo ha detto Roberto Fico a Rtl 102.5.

