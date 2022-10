M5S: Grillo a Roma settimana prossima, vedrà parlamentari

Roma, 20 ott. Salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, che con Beppe Grillo sono sempre da tenere in conto, il fondatore e garante del M5S scenderà a Roma la settimana prossima, per conoscere i neo parlamentari eletti nelle file del Movimento. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti vicine a Grillo. Si tratta di un ritorno, considerando che il padre nobile del M5S manca dalla Capitale dal giugno scorso, assente persino alla chiusura della campagna elettorale per le politiche in piazza Santi Apostoli.

