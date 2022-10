M5S: Gubitosa, 'Letta ha sbagliato tutto, no ad alleanze'

Roma, 3 ott. "La dirigenza del PD ha sbagliato tutto. Letta ha inseguito Di Maio, Calenda, Renzi, Tabacci, Gelmini e blaterato per un mese di un'agenda Draghi che non esiste. Noi andiamo avanti per la nostra strada, faremo un'opposizione intransigente, durissima per difendere le nostre conquiste sociali dei governi Conte e per portare avanti i temi del nostro programma". Lo scrive su Facebook il vicepresidente M5S, Michele Gubitosa, puntualizzando: "non faremo alleanze, faremo opposizione intransigente per difendere le nostre conquiste sociali" .

