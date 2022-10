Roma, 16 ott. "Non ci sono condizioni per un dialogo con il Pd". Così Alessandra Todde dei 5 Stelle a SkyTg24. Neanche sui temi sociali? "Noi portiamo avanti i punti dell'agenda sociale. Se il Pd vorrà essere coerente e condividere questi temi, spetta a loro deciderlo. Noi abbiamo un'agenda ben precisa e che non cambierà. Noi abbiamo le idee chiare, vedremo quello che faranno gli altri".

