Macron e Meloni 'migranti', manifesto di Ozmo a Parigi

ROMA, 12 NOV - Emmanuel Macron e Giorgia Meloni 'migranti' vestiti in modo impeccabile e sorridenti, con i giubbotti arancione di salvataggio, mano nella mano con il mare sullo sfondo. Così li vede lo street artist italiano Ozmo che oggi è sceso in campo a Parigi nel dibattito scatenatosi dopo le frizioni tra Italia e Francia sullo sbarco dei migranti raccolti dalle navi delle Ong. L'artista nel pomeriggio ha collocato nel canale Saint Martin, nella zona orientale della città, il manifesto che mostra i due leader. "Ridono mentre fanno braccio di ferro sulla tragedia dei migranti", spiega Ozmo all'ANSA. Il lavoro, un disegno a colori digitalizzato e poi stampato, ha il formato di 170 x170 centimetri. "Il bello dell'arte è che è libera - sottolinea - e si può permettere di denunciare la realtà e rappresentarla al di là dei balletti della politica". A chi gli fa notare che l'immagine può prestarsi a una lettura positiva, come l'auspicio che con un atteggiamento diverso il presidente francese e la presidente del Consiglio italiano potrebbero trovare di comune accordo una soluzione all'emergenza, l'artista toscano lascia libertà totale di giudizio. "L'arte non è univoca, ma gioca sull'ambiguità - dice -. Le immagini più potenti sono proprio quelle ambigue. L'artista offre una visione, poi chi osserva può interpretarla secondo la propria sensibilità e i propri pregiudizi. Il mio obiettivo è creare una immagine che colpisca un nervo scoperto". Non è la prima volta che Ozmo, nome d'arte di Gionata Gesi, di Pontedera, tra gli street artist più conosciuti in Italia e all'estero, prende posizione sui fatti di grande attualità. Nei mesi scorsi ha dipinto sulla facciata di un edificio di Trapani una enorme immagine di Giovanni Falcone per ricordare il trentennale della strage di Capaci. Più recentemente, sempre a Parigi, ha ritratto Zelensky e Putin mentre si baciano, scatenando molte polemiche.

