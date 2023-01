Madagascar: almeno 25 morti per passaggio tempesta tropicale

(ANSA-AFP) - ANTANANARIVO, 29 GEN - Venticinque persone sono morte, altre 21 sono disperse e circa 38.000 sono sfollate in Madagascar dopo il passaggio di una tempesta tropicale nel nord-est del Paese la scorsa settimana. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio per la gestione dei rischi e dei disastri nel suo ultimo rapporto. L'ultimo rapporto, datato venerdì, riportava 22 morti. L'ente governativo indica anche che complessivamente 83.181 persone sono state investite da questa ondata di maltempo che ha colpito l'isola nell'Oceano Indiano. La tempesta del 19 gennaio scorso, soprannominata Cheneso, ha provocato allagamenti e problemi alla viabilità stradale, in particolare per quelle che portano alla capitale, Antananarivo. La tempesta si è poi trasformata in un ciclone tropicale con venti da 118 a 166 chilometri orari, prima di calare di intensità. Nell'Africa meridionale la stagione degli uragani va da novembre ad aprile e il Madagascar ne subisce regolarmente conseguenze devastanti. (ANSA-AFP).

