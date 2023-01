Mafia: estorsioni; 5 arresti a Vittoria, 3 sono della Stidda

VITTORIA, 10 GEN - Cinque persone, tutte accusate di estorsione continuata in concorso, aggravata dall'appartenenza a un'associazione mafiosa, sono state arrestate questa mattina dai carabinieri a Vittoria , nel ragusano. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania: tre dei cinque arrestati secondo gli inquirenti sarebbero esponenti della "Stidda", l'organizzazione mafiosa, un tempo nota come "clan Dominante", che a lungo ha guidato l'organizzazione criminale a Vittoria, contrapposta a Cosa Nostra e che, negli anni '90, è stata al centro di numerosi omicidi di mafia. I cinque arrestati avrebbero preso di mira un esercizio di ristorazione. L'operazione è ancora in corso.

