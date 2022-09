Mafia: Meloni, 'Dalla Chiesa eroe, ricordo continua a vivere in noi'

Roma, 3 set. “Quaranta anni fa moriva nella strage di via Carini il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa: eroe italiano caduto per cercare di liberare l'Italia dalla criminalità organizzata. Grazie di tutto generale, il tuo ricordo continua a vivere in noi”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, citando la frase pronunciata nel corso di un'intervista dal generale Dalla Chiesa e postata sui social: “Ha mai provato paura? Sì, quando ho dovuto impiegare i miei collaboratori in azioni nel corso delle quali avrebbero rischiato la vita”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA