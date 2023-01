Mafia: Procuratore Palermo, 'Cosa nostra non è sconfitta'

Palermo, 28 gen. "I segnali che vengono da tutte le indagini vanno in una precisa direzione, cioè che la mafia non è sconfitta". Lo ha ribadito il procuratore di Palermo , Maurizio de Lucia, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di Corte d'appello di Palermo, in corso al palazzo di giustizia. "Attenzione quindi, è il momento di incrementare gli sforzi per la sconfitta di cosa nostra. Ringrazio tutte le forze di polizia, ma oggi ho il dovere di rivolgermi a tutte le donne e gli uomini del Ros per il risultato storico del 16 gennaio che ha portato alla cattura del boss Matteo Messina Denaro".

