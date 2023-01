Roma, 16 gen. "L'arresto di Matteo Messina Denaro è un grande successo per lo Stato. Complimenti alle forze dell'ordine e agli inquirenti. La lotta alla mafia resta una priorità per tutto il Paese perché senza legalità non c'è libertà, lavoro, crescita sociale, economica, culturale". È quanto sottolinea il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra commentando su Twitter l'arresto del latitante siciliano oggi a Palermo.

