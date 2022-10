Malagò 'positivo un ministero sport,Abodi e' uno di noi'

ROMA, 23 OTT - "Andrea Abodi è uno di noi, è un uomo che conosce a memoria il nostro mondo, fa parte di una dinamica di organismi sportivi, ha un'esperienza e un percorso che per noi è un elemento di garanzia. Il fatto che sia stato nominato un ministro per lo sport è anche più importante, perché può essere più veloce, concreto e risolutivo un ruolo all'interno del consiglio dei Ministri". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenendo in diretta Novantesimo Minuto su Rai2. "Se parliamo di priorità da portare al ministro - ha poi aggiunto - faccio veramente fatica a individuarne una. Dal primo gennaio entreranno in vigore delle norme non sopportabili, dal punto di vista, sull'associazionismo sportivo, che poi è la colonna portante del movimento. Nessuno contesta i diritti dei lavoratori, ma in questo periodo col disastro dei costi energetici, se ci metti un'addizionale, si rischia di fare saltare il banco". "C'e' poi - ha aggiunto Malago' - un dossier legato alla candidatura all'Europeo di calcio, abbiamo pochissino tempo per definire il supporto del governo. E' una questione importante non solo per l'evento in se', ma per risolvere una volta per tutti la questione degli stadi. Se ci sono stadi moderni, chi gestisce le societa' di calcio non e' costretto per far quadrare i conti a ricorrere alle plusvalenze, vere o fittizie, o a dover integrare le entrate da botteghino". Malagò ha poi concluso che tra le questioni da porre al nuovo ministro dello sport ci sara' anche "la chiarezza sulle dinamiche e sul perimetro delle diverse istituzioni del mondo dello sport".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA