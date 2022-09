Maltempo: allagamenti in Fvg, all'opera anche 100 volontari

UDINE, 30 SET - Un centinaio di volontari della Protezione Civile Fvg sono stati impegnati, la notte scorsa, in provincia di Udine, a causa del maltempo con forti piogge e allagamenti. I principali interventi sono stati eseguiti a Manzano, per l'allagamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata invasa dall'acqua. A Pavia di Udine in numerose strade circa 30 centimetri d'acqua hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata è stata transennata e sono stati posizionati segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata. Ad Attimis, una frana di detriti si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecol. Il materiale è stato rimosso dai volontari e la viabilità è stata ripristinata. Tra Basiliano e Campoformido si è reso necessario un intervento per l'allagamento del sottopasso di via Luigi Magrini. Tutte le attività sono state eseguite in coordinamento con i Vigili del fuoco. Permane l'allerta gialla per maltempo fino alle 24 di oggi.

