Maltempo: allerta meteo, piogge e temporali al centrosud

ROMA, 28 SET - Nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia: una perturbazione raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese portando piogge e temporali sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. Il Dipartimento ha dunque valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori centro-occidentale della Sardegna e un'allerta gialla per Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Campania, Sicilia, sugli altri settori della Sardegna e su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria.

