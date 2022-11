Maltempo: in arrivo temporali e venti forti a Centro-Sud

ROMA, 25 NOV - Un'area di bassa pressione che insiste sul Mar Tirreno sarà responsabile di una fase di maltempo che coinvolgerà nella giornata di domani gran parte delle regioni centro-meridionali, favorendo successivamente anche un'intensificazione dei venti dai quadranti orientali su gran parte dell'Italia: lo rende noto la Protezione civile che ha emesso per le giornate di oggi e domani, sabato 26 novembre, allerta arancione su settori della Campania e, per domani, allerta arancione su parte di Lazio, Molise e sull'intera Sicilia. Allerta gialla invece sui restanti settori di Lazio, Campania e Molise, su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, sull'Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria. In particolare, rende noto ancora la Protezione civile, dalla serata di oggi sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone appenniniche dell'Emilia-Romagna, sui settori costieri della Toscana, sul Lazio centro-meridionale, Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia, in estensione, dal mattino, su Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani sono attesi, inoltre, venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione a Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste mareggiate lungo le coste esposte.

