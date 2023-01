Maltempo: temperature giù e neve a bassa quota in Sardegna

NUORO, 19 GEN - Temperature in picchiata in Sardegna dove la neve è arrivata anche a bassa quota. Dai circa -4 gradi del Nuorese si arriva vicino allo zero anche sulle montagne e sulle colline che circondano Cagliari. Già da ieri sera imbiancate le cime dei monti di Pula (Is Cannoneris) a circa 700 metri sul livello del mare, ma anche sopra le colline di Dolianova, sempre all'interno della città metropolitana di Cagliari, a circa 800 metri di altezza. Un'altra nevicata è attesa nel pomeriggio di oggi a quote più basse, nel Nuorese, tra Macomer e l'altopiano di Campeda, dopo potrebbero verificarsi delle gelate, tra la serata e le prime ore del mattino di domani. In pianura, nel Campidano, pioggia battente dalle prime ore del mattino. Fiocchi bianchi sui monti del Gennargentu e strade e tetti imbiancati nei paesi limitrofi, da Fonni a Desulo. Qualche disagio viene segnalato sulla Sp 3, al passo Tascusì, dove i mezzi della Provincia di Nuoro sono intervenuti con i camion spargisale gli spazzaneve. Proprio ieri il dipartimento di Protezione civile regionale ha tenuto una videoconferenza con i sindaci dei sette comuni montani per ascoltare le esigenze dei sindaci per poter coordinare al meglio i dettagli rispetto all'acquisto dei mezzi e i prossimi interventi.

