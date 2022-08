Maltrattava anziani, arrestata direttrice casa di riposo

CATANIA, 12 AGO - La direttrice di una struttura socio-sanitaria del Catanese, S.B., di 62 anni, è stata arrestata dalla Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti degli ospiti anziani o disabili. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip su richiesta della Procura. L'indagine nasce dalla denuncia presentata dal familiare di un assistito cui era stata diagnosticata la frattura di una vertebra. Secondo gli investigatori l'indagata, oltre ad aver maltrattato questa vittima, avrebbe tenuto comportamenti simili nei confronti di altri anziani ospitati nella sua struttura. L'indagata avrebbe colpito "con schiaffi e spintoni gli ospiti, ricorrendo anche ad ingiurie, umiliazioni gratuite ed alla violenza fisica". Se qualche ospite non rispettava le regole era punito con il divieto di pranzare con gli altri o gli sarebbe stato imposto di rimanere a letto senza colazione. In un'occasione, quando una anziana era entrata nella cucina per andare a bere un po' di acqua, l'indagata le avrebbe versato l'acqua in testa, urlandole: "tu sei nata maleducata, tu dici che sei signora, ma non sei stata mai signora tu...Mai!", "io ne ho viste femmine maleducate, ma non come a te...c'è il Signore che ci pensa. Magari ci pensasse il Signore! Io maleducate ne ho viste, ma non come a te...hai tutte le forme di un animale tu... tutte precise, hai tutte le forme di un animale".

