Mammé Ristorante: “La cucina tradizionale umbra slow food sperimenta nuovi sapori”

(Stroncone - Terni, 3 gennaio 2023) - Lo chef Tommaso racconta la sua cucina, perfetto connubio tra territorio e contaminazioni etniche

Stroncone - Terni, 3 gennaio 2023 - C'è un luogo in Umbria dove la cucina tipica regionale raggiunge la perfetta fusion tra tradizione ed innovazione; un posto nel quale poter gustare una cucina locale ed autentica, che trae ispirazione dai sapori di una volta per donare nuova forma a piatti reinterpretati grazie all'esperienza culinaria internazionale dello chef Tommaso Montineri. Stiamo parlando del Ristorante Mammé di Stroncone, in provincia di Terni.

“La tradizione è il fulcro della nostra cucina, per un'offerta enograstronomica che esalti la qualità ed i sapori grazie all'utilizzo di prodotti genuini e selezionati, sempre con un particolare riguardo alle risorse del nostro territorio ed ai presidi slow food”, spiega lo Chef Tommaso Montineri. “Dalle primizie delle piccole aziende agricole locali, alla qualità delle verdure fresche e delle carni provenienti da allevamenti Grass feed della zona. Questo approccio, fatto di attenzione e passione pura, ha dato vita ad un menù in continua evoluzione, con una frequente rotazione di nuovi piatti, tutti legati da un fondamentale filo conduttore: la volontà di salvaguardare la biodiversità alimentare e di offrire ospitalità e sapori autentici a chi ci sceglie”.

Il ristorante Mammé si trova nel centro storico del borgo medievale umbro di Stroncone, all'interno di un antico palazzo che nel corso dei secoli ha mantenuto immutata la sua straordinaria bellezza. Una location ricca di fascino che si combina armonicamente con gli spazi interni del ristorante. Quella del Ristorante Mammé è la storia di una famiglia che ha deciso di mettersi in gioco puntando proprio su quello che sa fare meglio: far sentire le persone come a casa, immersi in un'atmosfera confortevole e conviviale, apprezzando il gusto semplice e raffinato di ogni pietanza per un viaggio sensoriale senza tempo.

“I nostri piatti sono costruiti sulla combinazione di pochi selezionati ingredienti per originare sapori immediatamente riconoscibili, ma anche su lavorazioni fatte in casa ed un twist alle ricette classiche che impreziosiscono un menu fortemente identitario”, sottolinea Tommaso Montineri. “Il mio lavoro in cucina si traduce in proposte creative, come il ‘Ramen umbro con brodo di maiale, castagne e funghi' oppure il ‘Sedano Nero di Trevi, ricotta salata della Valnerina, pere e guanciale', tanto per citarne alcune. Intendiamo condivide il piacere dei nostri piatti senza ‘barriere gastronomiche' declinando ogni portata in quattro varianti, nel rispetto delle esigenze di tutti: carne, pesce di lago, vegetariano ed senza glutine. Inoltre, per chi vuole esplorare la nostra filosofia di cucina, abbiamo creato il menù ‘Lu Sdrolico', che propone una carrellata di piatti a sorpresa”.

Il Ristorante Mammé, tra piatti tipici della cucina tradizionale umbra e una location strepitosa è il posto ideale per ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto dei produttori locali, in armonia con ambiente ed ecosistemi. Un luogo dove ritrovare armonia e calore con la possibilità di pernottare nelle camere romantiche e confortevoli del B&B, situato nello stesso palazzo storico del ristorante, potendo godere di un panorama mozzafiato.

