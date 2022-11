Mancini "In Austria un buon test per i giovani azzurri"

Il ct della Nazionale: "Ai Mondiali tante squadre forti, l'Argentina puó vincere" VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) - "Domani é un buon test per i giovani, la partita contro di loro ad Euro2020 fu la piú difficile". Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia dell'amichevole di Vienna contro l'Austria. "I ragazzi che abbiamo chiamato ci stanno dando delle risposte positive - spiega il mister azzurro in conferenza stampa - Certo, hanno disputato poche partite in A e dovrebbero giocare di piú, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare duramente, solo cosí si puó migliorare". Proprio domani iniziano in Qatar i Mondiali: "Non so chi puó vincerli, ci sono tante squadre forti - spiega l'allenatore dell'Italia - Penso all'Argentina, con noi ha giocato bene, non solo perchê ha vinto, con uno spirito di squadra importante". "Il Mondiale senza l'Italia? Pensavo di viverla peggio ma ci siamo resi conto di aver smaltito l'eliminazione giá da parecchio tempo - le parole del centrocampista azzurro e del Monza Matteo Pessina - Siamo con il focus su altri obiettivi, queste amichevoli ci permettono di conoscerci di piú, c'é sempre poco tempo. Tutti noi avremmo voluto andare al Mondiale, brucia ancora ma ce lo siamo lasciato alle spalle - sottolinea ancora Pessina - Tanti giovani in azzurro? Mi fa piacere vedere il loro approccio, sono ragazzi con la testa che possono dare qualcosa in piú". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/gm/red 19-Nov-22 18:48

