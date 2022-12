Roma, 2 dic "Proverei, con educazione, a chiedere a Conte, Calenda e Renzi di fare meno opposizione al Pd e più a chi governa. E mi permetto, da presidente di Regione, di dire al Terzo polo e al M5s proviamo a sederci insieme almeno sulla Sanità pubblica, le risorse previste non sono sufficienti, per fare una battaglia per evitare tagli anche sui medici e gli infermieri o sarà un disastro". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tagadà, su La7.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA