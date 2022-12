Roma, 2 dic "Calenda ha fatto una cosa sbagliata, non per aver parlato con la Meloni, può farlo con chi vuole. Ma l'opposizione si fa in Parlamento al governo, misurando proposte alternative sui singoli provvedimenti, sulla manovra". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tagadà, su La7.

