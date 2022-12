Manovra: Bonaccini, 'in altri paesi con pos si pagano caffè e chewingum, ridurre commissioni'

Roma, 6 dic. ''Ci sono paesi dove vai, dove con il pos paghi anche un chewingum come è capitato a me nella Corea del Sud un mese fa a Seul e in California... In Svezia o in Danimarca paghi qualsiasi cosa, dal caffè al chevinqum con la carta di credito dopodiché è giusto lasciare la libertà di pagare anche con il contante. C'è il rischio di non combattere a dovere l'evasione fiscale e di garantire a qualche malintenzionato di fare operazioni a limite. Insomma il governo ha fatto scelte in controtendenza rispetto alla società moderna. Poi bisogna ridurre le commissioni, si riducano le commissioni, ci mancherebbe altro, non possiamo su questo a litigare...''. Lo ha detto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, candidato alla segreteria del Pd.

