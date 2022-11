Manovra: Boschi, 'incontro con Meloni? sfidiamo governo a fare di più e meglio'

Roma, 25 nov. “Ogni volta che vogliamo portare le nostre idee per dare risposte ai cittadini ci dicono che noi vogliamo entrare in maggioranza. Non è quello che vogliamo e non voteremo la fiducia a questo governo. Questo però non ci impedisce di lavorare in Parlamento per sfidare il governo a fare di più e meglio”. Così Maria Elena Boschi intervistata a TgCom24

“Il Pd ha scelto di scendere in piazza con Conte per difendere il reddito di cittadinanza, noi invece abbiamo scelto di portare a casa dei risultati perché i cittadini abbiano più soldi in tasca a fine mese. Sul reddito la presidente Meloni aveva detto in campagna elettorale che lo avrebbe cancellato, ora invece rinvia il problema e mette la polvere sotto il tappeto. Su questo sfidiamo il governo per una riforma immediata e più coraggiosa, dobbiamo offrire lavoro e non sussidi. Ora ci aspettiamo delle risposte vere e non degli slogan, la campagna elettorale è finita”, conclude

