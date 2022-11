Roma, 23 nov "A me interessa quali sono le controproposte del 5 stelle e del Pd, delle manifestazioni sulla manovra non me ne può fregare 'de meno', se non spieghi cosa faresti. Questa è la garanzia di avere la Meloni per 350 anni". Lo ha detto Carlo Calenda.

"Questa manovra è demenziale, la puoi smontare, perchè non lo fanno? Partiamo dalla nostra proposta, se poi vogliono andare in piazza vadano", ha aggiunto il leader del Terzo polo.

