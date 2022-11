Manovra: Calenda, ‘mandato a Pd proposte, no risposta'/Rpt

Roma, 29 nov. "Ho mandato al Pd le nostra proposte per la contromanovra, le ho mandate a Letta e alla Meloni. Le ho mandate a Letta per fare qualcosa insieme. Non c'è stata nessuna risposta". Lo ha detto Carlo Calenda lasciando palazzo Chigi.

Pubblicità

"Loro hanno un modo di fare opposizione che non ci trova d'accordo: l'opposizione si fa nel merito delle questioni. Bisogna dire, se non si è d'accordo, qual è il modo alternativo altrimenti la politica diventa un gioco per bambini: dire no pregiudizialmente senza sapere perché si dice no", ha spiegato Calenda.

"Non mi interessa migliorare il fronte dell'opposizione ma i provvedimenti, perché questo fa l'opposizione. Altrimenti l'opposizione la può fare anche un bambino: se ogni volta che c'è un provvedimento si dice vado in piazza, generico, perché non mi piace. Cosa proponi in alternativa? Non te lo scrive", ha detto ancora.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA