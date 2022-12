Roma, 20 dic. "Questa è una legge di Bilancio, non è un attacco ai diritti, perchè se ci fosse un attacco ai diritti andremo in piazza. Sulla legge di Bilancio ci si confronta, no all'opposizione piazzaiola sulla legge di Bilancio, perchè come abbiamo visto nella piazza del Pd l'altro giorno ci stanno quattro gatti". Così Carlo Calenda durante una conferenza stampa, in vista dell'iniziativa di fronte a Montecitorio organizzata dai Dem.

