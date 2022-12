Roma, 5 dic "Giudico la manovra pessima. Manca sulla Sanità, un disastro. Non ha una idea del Paese. Noi non siamo corsi in soccorso, voteremo contro la fiducia alla manovra ma l'opposizione non si può limitare a dire non mi piace. Il nostro è un comportamento serio". Lo ha detto Carlo Calenda a 'L'aria che tira', su La7.

