Roma, 21 nov. “Verso una manovra a zero riforme, zero sviluppo, zero visione. Sono come Totò: hanno venduto la Fontana di Trevi agli elettori e adesso la verità viene a galla. Ma purtroppo non fa ridere nessuno”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.

