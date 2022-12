ROMA, 24 DIC - Via libera del Consiglio dei ministri, riunitosi a Montecitorio, alla nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA