Manovra: Fazzolari, 'su pos misura buonsenso, sinistra per 'hasta Visa siempre''

Roma, 6 dic. La misura sul Pos scritta dal governo in manovra "ha compattato la sinistra al grido di 'hasta Visa siempre'. Tutti d'accordo: la sinistra compatta, giornali e opinionisti". Lo puntualizza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, allontanandosi da Palazzo Chigi.

Sul pagamento per somme contenute con moneta elettronica "potremo scendere a 50, 40 euro" dai 60 attuali, "non faremo le barricate". Ma è "una misura di buonsenso prevedere che, sotto una determinata soglia, il commerciante non accetti" il pagamento con carta.

