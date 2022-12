Manovra: Fdi,abbattimento animali selvatici anche in città

ROMA, 14 DIC - Gli abbattimenti di fauna selvatica sono possibili anche per motivi di sicurezza stradale, in aree protette e in città. Inoltre gli animali, se superano le analisi igienico sanitarie, possono essere destinati al consumo alimentare. Lo prevede un emendamento di FdI alla manovra, inizialmente giudicato inammissibile e riammesso tra i segnalati. La proposta include l'adozione di un Piano straordinario quinquiennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica attuabile "mediante abbattimento e cattura". Il contenimento è attuato anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

