Manovra: Foti (Fdi), 'misura fatta per dare una possibilità legittima alternativa di pagamento'

Roma, 6 dic. "Non è questione di cambiare strada, il limite per i pagamenti attraverso il pos è stato posto a 60 euro. Se si intende metterlo a 40 euro si ponga a 40. Non penso sia l'unico problema che abbia l'Italia in questo momento. La misura è stata fatta per dare una possibilità legittima alternativa e anche giuridicamente fondata di pagamento. Prendiamo l'articolo 1277 del codice civile, lo leggiamo e poi vediamo qual è la forma di pagamento che viene riconosciuta per l'ordinamento italiano come prima fonte di sistema di pagamento. Dunque: o si cambiano le norme o si applicano. Non si inventano le norme che non ci sono". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti, ospite del programma Radio Anch'io.

