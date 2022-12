Manovra: Fratoianni, 'Governo dalla parte di austerità, ingiustizia, furbetti ed evasori'

Roma, 3 dic. "Dal 2008 ad oggi i salari reali in Italia sono scesi del 12%, il peggior dato di tutto il G20. Eppure il Governo se ne frega. Nella manovra le pensioni vengono tagliate (anzi, riformulate) e con il taglio del cuneo fiscale i lavoratori dipendenti avranno solo una decina di euro in più al mese e basta (mentre ne perderanno centinaia a causa dell'inflazione), mentre offrono la flat tax per i liberi professionisti da 80mila euro l'anno". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra.

“E per finire -aggiunge- le due ciliegine sulla torta. Cancellano il reddito di cittadinanza e bocciano persino la nostra proposta per introdurre un salario minimo legale di almeno 10 euro l'ora. Meloni e la sua maggioranza hanno deciso da che parte stare. Dalla parte dell'austerità e dei tagli, dell'ingiustizia e delle diseguaglianze, di evasori e furbetti".

