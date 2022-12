Manovra: Grimaldi, 'non ci vuole Ue per capire che Italia non può tornare indietro su Pos'

Roma, 18 dic. "Non so se la trattativa sia ancora in corso, come ha detto poco fa la presidente Meloni, di certo il problema non è la soglia del contante ma le sanzioni. Il Governo voleva costringere le persone a prelevare contanti per pagare una pizza e una birra. Non ci vuole l'Unione Europea per capire che il nostro Paese non può tornare indietro sul diritto a pagare con carte di credito". Lo ha detto in una intervista a Radio Popolare il Capogruppo di Verdi e Sinistra in commissione Bilancio della Camera Marco Grimaldi.

