Manovra, La Russa "Se Confindustria critica la direzione é giusta"

CATANIA (ITALPRESS) - "Sulla manovra finanziaria potró rispondere solo quando saranno finiti i lavori in Senato per evitare accuse dato il mio ruolo ma se Confindustria la critica vuol dire che siamo nella direzione giusta. Sul limite del contante ribadisco il pensiero giá espresso in passato, sono a favore di un tetto ma deve essere europeo e generalizzato". Cosí il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite alla Festa regionale del Tricolore a Catania voluta da Fratelli d'Italia per fare il punto su una serie di temi che riguardano il Mezzogiorno. "Non ha senso che un Paese abbia una quota per il cash e altri no, perchê si crea squilibrio; é quello che ho sempre detto, il Governo poi fa le sue scelte". Sull'autonomia differenziata, La Russa ha poi aggiunto: "E' giusto dare alle regioni, in primis Lombardia e Veneto, che piú sentono questa esigenza, spazi di autonomia, ma non deve essere un'autonomia a monte, puó essere un'autonomia differenziata nel limite della capacitá di saperla utilizzare".(ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xd9/ads/red 03-Dic-22 15:30

