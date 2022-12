Roma, 27 dic. "Un po' di buon senso è tornato", è una decisione che "restituisce dignità anche alla maggioranza, ha uno spazio per poter segnalare alcuni aspetti che l'altro ramo del Parlamento aveva lasciato un po' in disparte". Lo ha affermato la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, dopo la decisione sul nuovo calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge di Bilancio.

