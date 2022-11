Manovra: Marattin (Iv-Az), 'non trasmessa alla Camera, c'è rischio esercizio provvisorio'

Roma, 25 nov "Oltre alle coperture 'varie ed eventuali', visto che oggi la Legge di Bilancio non è stata trasmessa, cominciamo ad avere un problema serio sulla tempistica. È meglio che lunedì il governo informi la Commissione Bilancio su che idea di calendario ha in mente". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Iv-Azione.

"Il Dpb conferma che la legge di bilancio ha ancora molti punti oscuri. Due sono le possibilità: o il governo sta rimandando il più possibile il momento in cui 16 mld di coperture verranno svelate, oppure non sa ancora dove trovarle -aggiunge Marattin-. Nel secondo caso, sicuramente non sfugge che qualora lunedì mattina la legge di bilancio bollinata non sia in parlamento, le probabilità (già vicine a zero) di evitare l'esercizio provvisorio si azzererebbero matematicamente. Qualcuno ci dica che succede, please".

