Roma, 22 nov.Nella manovra "1,5 miliardi sono stati destinati alle famiglie, un impegno che non credo abbia precedenti nei governi recenti". Tra le misure quella che "rende strutturale l'assegno per i figli disabili, che paradossalmente non lo era". Lo rivendica il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

