Roma, 4 dic. "Non tutti forse sanno che l'anno in cui c'è stata meno evasione fiscale è stato il 2010", quando "il tetto al contante era 5mila euro. Più fai salire il tetto al contante meno favorisci l'evasione". Così il premier Giorgia Meloni, in una diretta su Facebook.

