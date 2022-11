Roma, 22 nov. "Sono molto soddisfatta del lavoro fatto, per due ragioni fondamentali: primo, abbiamo scritto una legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche, in appena un mese abbiamo scritto una legge finanziaria che ricalca e racconta una visione politica". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, illustrando i contenuti della manovra approvata nella notte.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA