Roma, 22 nov. "Non è previsto alcun condono nella tregua fiscale" prevista in manovra "ma solo operazioni di buonsenso. Sono annullate tutte le cartelle sino ai mille euro e vecchie più di 7 anni", per le quali "la riscossione risulta più costosa della cancellazione. Per tutte le altre, c'è una maggiorazione da pagare del 3%" e la possibilità di "rateizzazione". Così il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA