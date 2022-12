Manovra: Orlando, 'la cosa più grave è che sia indifferente ai salari'

Roma, 20 dic Nella manovra "non c'è niente sul salario minimo, meno che le manovre precedenti sull'integrazione dei salari attraverso il taglio del cuneo. Non c'è una strategia per rafforzare la contrattazione e per adeguare i contratti all'inflazione. Sono elementi che peggioreranno la situazione che l'Istat denuncia. Il fatto che la manovra sia totalmente indifferente a questo aspetto è il fatto più grave di questa manovra". Lo ha detto Andrea Orlando, del Pd, a margine delle celebrazioni per i 126 anni dell'Avanti!.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA