Manovra: Orlando (Pd), 'non scherziamo con Opzione donna, pensioni di garanzia scomparse'

Roma, 28 nov "Le pensioni di garanzia sono completamente scomparse. Se c'è una cosa su cui va fatta una battaglia è quella di iniziare a fare un passo verso le pensioni di garanzia prima dell'approvazione definitiva della manovra". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo ad un convegno organizzato dai sindacati sulle pensioni e sulla legge sulla non autosufficienza.

"Si deve iniziare ad affrontare oggi il tema dei lavoratori che, con basse contribuzioni e bassi salari, vanno in pensione con condizioni sotto la soglia di povertà. Era un punto su cui avevamo iniziato a discutere con le forze sociali e sul quale ci trovavamo tutti d'accordo", ha sottolineato Orlando proseguendo: "Non scherziamo con Opzione donna. Non si incentivano le donne sulla soglia della pensione a fare i figli. Non è questa la via per sostenere la maternità in questo Paese. Non è questa la strada che, invece, è quella di aumentare gli asili nido e le reti sei servizi. È soltanto un segnale di carattere ideologico che va respinto".

"Opzione Donna va lasciata così com'era nella legge di bilancio precedente, così come mi auguro non si mettano le mani sulle categorie dei lavoratori gravosi che erano state definite. Per fare cassa hanno poi toccato pensioni che, al netto dell'inflazione, stanno andando verso una soglia di criticità", ha proseguito.

"Se si vogliono trovare risorse si diano segnali diversi sulla lotta all'evasione fiscale. Non c'è nessuno che esce di casa con 5mila euro in tasca. E non c'è segnale peggiore di quello che si sta dando attraverso il messaggio sui condoni. Ecco perché io penso davvero che su queste cose bisogna fare una iniziativa: o ci sono segnali chiari su questi punti, cioè di una idea di un allentamento delle regole come condizione di miglioramento della collettività, perché questo è il loro messaggio, oppure andiamo a sbattere -ha concluso Orlando-. Se si allentano i bulloni la macchina non va più veloce ma semplicemente si ferma. E questo è il rischio che corriamo e per questo credo davvero che sia necessario imboccare un'altra strada".

