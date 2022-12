Manovra: Pd-M5S-Terzo Polo-Avs, relazione in ritardo, La Russa dia più tempo per esame

Roma, 27 dic. Visti tempi della trasmissione della relazione tecnica al disegno di legge di Bilancio, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, convochi nuovamente la Conferenza dei capigruppo per ridefinire il calendario dei lavori in modo da non comprimere i tempi del dibattito. A chiederlo Pd, M5S, Terzo Polo e Alleanza Verdi-Sinistra.

"É vero che il termine massimo che il presidente La Russa aveva dato per l'arrivo della relazione tecnica erano le 17 -spiega la capogruppo Dem, Simona Malpezzi- ma vista anche la disponibilità dei commissari di maggioranza di poter avere un tempo congruo per poter trovare delle misure comuni, un ordine del giorno comune, per cercare di costruire insieme qualcosa, riconvocare la Conferenza potrebbe essere un elemento utile, anche perchè non è un elemento per fare ostruzionismo, per mandare il Paese in esercizio provvisorio, è provare a dare dignità ad una discussione che consenta alle diverse posizioni politiche di emergere. E la giornata a disposizione c'è, quella di domani, e si potrebbe votare tranquillamente giovedì".

"Hanno paura di avere qualche numero in meno il 29? -si chiede la capogruppo del Terzo Polo, Raffaella Paita- Hanno paura di offuscare la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che comunque ci sarà? Forse converrebbe rispettare maggiormente le regole che tutti insieme ci siamo dati, per una discussione alla luce del sole e dare con trasparenza i messaggi che vogliamo dare agli italiani".

